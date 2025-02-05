Глава Генштаба Чехии может представить отправку инструкторов в Украину, но нужно политическое решение

Перенос части подготовки украинских солдат в Украину является чисто политическим решением, но начальник Генерального штаба Карел Ржехка может представить его очень просто с военной точки зрения.

Об этом он сказал в интервью ČTK, передает "Европейская правда".

Ржехка понимает просьбу украинцев перенести часть тренировок из других стран в Украину, но он также понимает легитимность дискуссии, которая должна состояться на политическом и альянсовом уровне, прежде чем будет принято потенциальное решение.

"Это все вещи, которые необходимо продумать на высшем уровне, возможно, даже на уровне Альянса и на политическом уровне. Но для нас, для солдат, это абсолютно нормально, если кто-то решит, у нас нет никаких проблем с этим", – сказал он.

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По его словам, чешская армия действовала в гораздо худших и более опасных условиях.

Он отметил, что перед потенциальным решением необходимо обсудить все возможные варианты развития событий, например, какими были бы реакция и последствия, если бы чешские или другие солдаты Альянса на украинской территории стали объектом российской атаки.

"Как бы мы реагировали, к какой эскалации это могло бы привести и т.д., потому что это все законные вещи, которые нужно обсуждать заранее", – добавил он.

Чешская армия участвует в тренировках украинских солдат в Чехии, Польше и, с недавних пор, в Германии, сообщил Ржехка. В целом она уже приняла участие в подготовке более 7 тысяч солдат и хочет продолжать эту форму помощи, но это всегда зависит от текущего спроса с украинской стороны.

"Украинцы имеют больше проблем с отправкой наших войск сюда, чем мы с их подготовкой. Мы это уважаем и стараемся относительно быстро реагировать на эти запросы", – отметил он.

Чешские инструкторы обучают украинские стандартные подразделения тактике стрельбы и ведения окопной войны. Они также сосредотачиваются на подготовке специалистов по защите от оружия массового уничтожения и медицинской подготовке или инженерных специалистов, которых обучают, например, утилизации боеприпасов.

Ржехка подчеркнул, что Россия сейчас является постоянной, непосредственной и самой большой угрозой для Чешской Республики. По его словам, ради безопасности необходимо "стиснуть зубы" и максимально поддерживать украинцев, или давить на них там, где они должны принять меры.

"Чтобы у них была как можно более сильная позиция перед тем, как будут какие-то переговоры. Потому что, по моему мнению, и так оценивает большинство экспертов, единственный способ вести переговоры с Россией – это с позиции силы", – сказал он.

По его словам, глава России Владимир Путин постоянно дает понять, что он не заинтересован в переговорах. "Его цели остаются в силе. То есть он атакует саму украинскую государственность и выживание нации и государства", – сказал он.

Глава Генштаба Чехии оценивает, что весьма маловероятно, что конфликт закончится в ближайшее время, поскольку обе стороны продолжают декларировать несовместимые цели.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине", а также заверил, что он "сделает все", чтобы остановить российско-украинскую войну.

Президент Владимир Зеленский ранее выражал надежду на встречу с президентом США в ближайшее время. По его словам, она должна предшествовать определению формата разговоров с россиянами.