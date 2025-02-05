СМИ рассказали об основных камнях преткновения в коалиционных переговорах в Австрии

Ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ) и консервативная Народная партия (ÖVP) в среду продолжают коалиционные переговоры – между ними, по данным источников, остаются значительные разногласия по значимым вопросам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Der Standard.

Сообщается, что в 13 подгруппах, которые обсуждают детали коалиции, многие вопросы были делегированы на обсуждение на уровне руководства обеих партий. Одним из главных вопросов является распределение портфелей.

FPÖ настаивает на важных министерствах финансов и внутренних дел, от которых, в свою очередь, не хочет отказываться ÖVP.

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Также есть разногласия по таким вопросам, как подход к повестке дня по ЕС. Это одна из тех сфер, где позиции партий особенно различны – FPÖ являются ярыми евроскептиками.

Центральным здесь остается вопрос санкций против России в войне в Украине. Ультраправые добиваются их снятия, тогда как Народная партия поддерживает нынешний курс ЕС на сохранение ограничений.

Также FPÖ недавно объявила, что не будет выполнять решения международных судов – в том числе и судов ЕС – "в отдельных случаях".

С другой стороны, FPÖ отметила, что готова передать ÖVP другие важные портфели, такие как Министерство юстиции или обороны.

Обе партии планировали объявить на этой неделе, достигли ли они общего согласия. Для этого лидеры партий должны встретиться еще несколько раз, чтобы обсудить весь комплекс вопросов, по которым подгруппы не смогли прийти к согласию. Однако окончательный правительственный пакт, скорее всего, еще не будет объявлен.

В среду исполняется 129 дней со дня выборов в Национальный совет. Это самый длительный период, в течение которого Австрия остается без правительства. Частично это связано с провалом переговоров между партиями ÖVP, SPÖ и Neos.

Накануне двум FPÖ и ÖVP пришлось опровергать сообщения СМИ о том, что их переговоры о формировании коалиционного правительства провалились.

Подробно о том, как в Австрии дошло до формирования правительства во главе с ультраправыми, в статье – Австрийская катастрофа: почему ультраправый противник Украины может возглавить правительство страны.