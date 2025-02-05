В Литве говорят о готовности к возможному саботажу при синхронизации энергосистемы с ЕС

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцксас заявил, что страна готова к возможному саботажу во время синхронизации с энергосистемой ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

В эти выходные страны Балтии намерены отключиться от российской энергосистемы и синхронизироваться с Западной Европой.

"Все возможные сценарии тщательно рассмотрены – от технических неисправностей до саботажа, отключения крупных генераторов, а также кибератак", – сказал Палуцксас на пресс-конференции в среду после заседания правительственной комиссии по синхронизации.

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По его словам, подготовлены алгоритмы реагирования на кибератаки, возможное повреждение морского кабеля в Эстонию или Литву, саботаж на электростанциях, атаки дронов и другие провокации.

"Все эти риски были смоделированы, проанализированы их последствия и влияние на энергосистему. Меры безопасности усилены – это не срочные приготовления последних дней, а планомерная работа, которая ведется уже два года", – подчеркнул премьер.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас заверил, что "поставки электроэнергии будут обеспечены бесперебойно" и после синхронизации энергосистема стран Балтии станет как никогда устойчивой.

В то же время в Латвии и Эстонии распространяют дезинформацию, вызывая у населения опасения относительно возможного отключения электричества. Однако, по словам премьер-министра, литовское общество к ложным сообщениям устойчиво.

"Трудно сказать, почему общество Латвии и Эстонии более восприимчиво к таким информационным атакам, но в Литве мы не наблюдаем ажиотажного спроса на генераторы или массовых обращений к правительству", – отметил глава кабмина.

В субботу, 8 февраля, примерно в 9 утра Литва, Латвия и Эстония отключатся от российской энергосистемы (IPS/UPS). Затем в течение суток пройдет тестовый период работы в изолированном режиме, после чего страны не вернутся в старую систему – уже в воскресенье, около полудня, их энергосети начнут синхронную работу с континентальной Европой.

Недавно в Латвии, Литве и Эстонии заявили, что к отключению стран от российской энергосистемы и подключению к системе Западной Европы все готово.

Напомним, в июле министры энергетики Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили намерения синхронизироваться с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E и отсоединиться от российской в феврале 2025 года.

Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью работают в общей системе электроснабжения, которой централизованно управляют из Москвы. В то же время в мае 2022 года страны Балтии полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.