Колишній премʼєр Румунії іде із політики

Колишній прем'єр-міністр Румунії і президент Національної ліберальної партії Ніколає Чуке оголосив у середу, 5 лютого, про відставку з посади сенатора, яку обіймав після останніх виборів у грудні 2024-го.

Про це він написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Чуке заявив, що погодив відставку із Сенату Румунії з керівництвом націонал-лібералів.

"Я хотів би, щоб цей жест був сприйнятий як природний, враховуючи, що я потрапив на цю посаду завдяки підтримці Національної ліберальної партії", – додав він.

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Політик також заявив, що залишається "переконаним лібералом, який твердо стоїть на правоцентристських позиціях", але не уточнив свої подальші плани.

Чуке – генерал запасу румунської армії, колишній начальник Генерального штабу у 2015-2019 роках.

У 2019-2020 роках обіймав посаду міністра оборони Румунії, після чого був прем'єр-міністром у 2021-2023 роках у межах коаліції із соціал-демократами. Після цього Чуке очолив румунський Сенат.

Політик брав участь у нині скасованому першому турі президентських виборів у Румунії, де посів пʼяте місце з 8,8%. Після цього він подав у відставку з посади голови Національної ліберальної партії.