Бывший премьер Румынии уходит из политики

Бывший премьер-министр Румынии и президент Национальной либеральной партии Николае Чуке объявил в среду, 5 февраля, об отставке с должности сенатора, которую занимал после последних выборов в декабре 2024-го.

Об этом он написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Чуке заявил, что согласовал отставку из Сената Румынии с руководством национал-либералов.

"Я хотел бы, чтобы этот жест был воспринят как естественный, учитывая, что я попал на эту должность благодаря поддержке Национальной либеральной партии", – добавил он.

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Политик также заявил, что остается "убежденным либералом, который твердо стоит на правоцентристских позициях", но не уточнил свои дальнейшие планы.

Чуке – генерал запаса румынской армии, бывший начальник Генерального штаба в 2015-2019 годах.

В 2019-2020 годах занимал должность министра обороны Румынии, после чего был премьер-министром в 2021-2023 годах в рамках коалиции с социал-демократами. После этого Чуке возглавил румынский Сенат.

Политик участвовал в ныне отмененном первом туре президентских выборов в Румынии, где занял пятое место с 8,8%. После этого он подал в отставку с должности председателя Национальной либеральной партии.