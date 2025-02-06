З партії "подруги Путіна" виходить група політиків з Баварії, невдоволених зближенням з "АдН"

Група політиків з Альянсу Сари Вагенкнехт у Баварії нібито залишають лави політсили через невдоволення тим, що партія у міграційному питанні зблизила позиції з ультраправою "Альтернативою для Німеччини".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel з посиланням на лист згаданих діячів до очільника баварського партійного осередку Клауса Ернста.

Декілька посадовців та членів Альянсу Сари Вагенкнехт з Баварії вирішили виходити з лав політсили, ключовою причиною для чого стала дискусія щодо жорсткішої міграційної політики.

Ініціатива ХДС-ХСС щодо посилення міграційної політики, яку минулого тижня розглядали у Бундестазі, здобула підтримку не лише "Альтернативи для Німеччини", але й часткову підтримку партії Вагенкнехт.

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Вагенкнехт початково планувала, щоб її політсила виглядала серйозною альтернативою "АдН" і жорстко критикувала ультраправий екстремізм на нещодавній партійній конференції у Бонні. Обговорення міграційної політики засвідчило, що партія не виключає спільної з "АдН" позиції за деякими питаннями, і це викликало критику всередині партії.

У листі, який отримав Spiegel, шестеро членів партії з Баварії заявили про свою відставку, передусім через незгоду з лінією політсили стосовно міграційної політики.

Вони заявили про необхідність "об’єктивних та гуманістичних дебатів", зауваживши, що натомість відбувається "популістська ескалація, що провокує непотрібні розколи у суспільстві і запускає ризик використання риторики, що походить від крайніх правих". Підписанти розкритикували і те, що рекламні постери Альянсу Сари Вагенкнехт часто дуже схожі на ті, що використовуються у кампанії "АдН".

Клаус Ернст підтвердив, що отриманий журналістами лист справжній, але зауважив, що кількість тих хто йде з партії "незначна", та відкинув критику через те, що Альянс Сари Вагенкнехт голосує спільно з "Альтернативою для Німеччини".

"Ми не можемо засновувати нашу поведінку у голосуваннях на тому, що люди, які нам не подобаються, голосують так само", – заявив посадовець.

Нещодавно Вагенкнехт виступила з пропозицією референдуму щодо майбутнього курсу у сфері міграційної політики, щоб заспокоїти напружену ситуацію в країні.

Також цього тижня "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") і Альянс Сари Вагенкнехт (АСВ) висловили обуренння тим, що їх не запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки.