Из партии "подруги Путина" выходит группа членов из Баварии, недовольных сближением с "АдГ"

Группа политиков из Альянса Сары Вагенкнехт в Баварии якобы покидают ряды политсилы из-за недовольства тем, что партия в миграционном вопросе сблизила позиции с ультраправой "Альтернативой для Германии".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel со ссылкой на письмо упомянутых деятелей к главе баварской партийной ячейки Клауса Эрнста.

Несколько чиновников и членов Альянса Сары Вагенкнехт из Баварии решили выходить из рядов политсилы, ключевой причиной для чего стала дискуссия о более жесткой миграционной политике.

Инициатива ХДС-ХСС по ужесточению миграционной политики, которую на прошлой неделе рассматривали в Бундестаге, получила поддержку не только "Альтернативы для Германии", но и частичную поддержку партии Вагенкнехт.

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Вагенкнехт изначально планировала, чтобы ее политсила выглядела серьезной альтернативой "АдГ" и жестко критиковала ультраправый экстремизм на недавней партийной конференции в Бонне. Обсуждение миграционной политики показало, что партия не исключает общей с "АдГ" позиции по некоторым вопросам, и это вызвало критику внутри партии.

В письме, которое получил Spiegel, шестеро членов партии из Баварии заявили о своей отставке, прежде всего из-за несогласия с линией политсилы в отношении миграционной политики.

Они заявили о необходимости "объективных и гуманистических дебатов", отметив, что вместо этого происходит "популистская эскалация, что провоцирует ненужные расколы в обществе и запускает риск использования риторики, исходящей от крайне правых". Подписанты раскритиковали и то, что рекламные постеры Альянса Сары Вагенкнехт часто очень похожи на те, что используются в кампании "АдГ".

Клаус Эрнст подтвердил, что полученное журналистами письмо настоящее, но отметил, что количество уходящих из партии "незначительное", и отверг критику из-за того, что Альянс Сары Вагенкнехт голосует совместно с "Альтернативой для Германии".

"Мы не можем основывать наше поведение в голосованиях на том, что люди, которые нам не нравятся, голосуют так же", – заявил чиновник.

Недавно Вагенкнехт выступила с предложением референдума относительно будущего курса в сфере миграционной политики, чтобы успокоить напряженную ситуацию в стране.

Также на этой неделе "Альтернатива для Германии" ("АдГ") и Альянс Сары Вагенкнехт (АСВ) выразили возмущение тем, что их не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности.