ЗМІ: ЄС найняв у США пов'язану з Трампом лобістську компанію

Представництво ЄС у США найняло відому лобістську фірму, пов'язану з Республіканською партією та першою адміністрацією Дональда Трампа, для консультування щодо стратегії комунікації з питань торгівлі та інвестицій.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать документи, які потрапили в розпорядження видання Politico.

У формі, поданій до Реєстру іноземних агентів США (FARA) 1 листопада 2024 року, йдеться, що DCI Group AZ, L.L.C. консультуватиме представництво ЄС у США щодо стратегії комунікацій та взаємодії з громадськістю для зовнішніх зацікавлених аудиторій, з акцентом на просування торгівлі та інвестицій ЄС у США.

Ця форма була подана за кілька днів до перемоги Трампа на виборах 5 листопада, коли 27 країн-членів ЄС намагалися зрозуміти, чи виконає він свої передвиборчі погрози звести захисну тарифну стіну навколо американського ринку.

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Поки що Трамп вдарив по Китаю універсальними імпортними митами в розмірі 10%, одночасно надавши Канаді та Мексиці відстрочку на введення ще вищих тарифів.

Також Трамп називав торговельну політику ЄС несправедливою і висловлював бажання, щоб європейці купували більше американського газу, автомобілів і сільськогосподарської продукції.

DCI Group заявила, що підписала контракт з делегацією ЄС, яка працює під егідою дипломатичної служби Євросоюзу, в жовтні 2024 року.

DCI Group добре відома у Вашингтоні. В середині своєї передвиборчої кампанії 2016 року Трамп найняв її колишнього президента Джима Мерфі на посаду свого національного політичного директора.

З моменту свого заснування в 1996 році DCI Group також працювала від імені військової хунти в М'янмі, інтересів Азербайджану в США, а також в різних галузях промисловості – тютюновій, телекомунікаційній, хедж-фондах та енергетичних компаніях.

Серед інших клієнтів DCI Group була компанія SCM Consulting Limited Ріната Ахметова.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ЄС може вдарити по Кремнієвій долині заходами у відповідь через механізм, який в Брюсселі дехто називає "базукою".

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