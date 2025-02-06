СМИ: ЕС нанял в США связанную с Трампом лоббистскую компанию

Представительство ЕС в США наняло известную лоббистскую фирму, связанную с Республиканской партией и первой администрацией Дональда Трампа, для консультирования по стратегии коммуникации по вопросам торговли и инвестиций.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют документы, которые попали в распоряжение издания Politico.

В форме, поданной в Реестр иностранных агентов США (FARA) 1 ноября 2024 года, говорится, что DCI Group AZ, L.L.C. будет консультировать представительство ЕС в США по стратегии коммуникаций и взаимодействия с общественностью для внешних заинтересованных аудиторий, с акцентом на продвижение торговли и инвестиций ЕС в США.

Эта форма была подана за несколько дней до победы Трампа на выборах 5 ноября, когда 27 стран-членов ЕС пытались понять, выполнит ли он свои предвыборные угрозы возвести защитную тарифную стену вокруг американского рынка.

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Пока что Трамп ударил по Китаю универсальными импортными пошлинами в размере 10%, одновременно предоставив Канаде и Мексике отсрочку на введение еще более высоких тарифов.

Также Трамп называл торговую политику ЕС несправедливой и выражал желание, чтобы европейцы покупали больше американского газа, автомобилей и сельскохозяйственной продукции.

DCI Group заявила, что подписала контракт с делегацией ЕС, которая работает под эгидой дипломатической службы Евросоюза, в октябре 2024 года.

DCI Group хорошо известна в Вашингтоне. В середине своей предвыборной кампании 2016 года Трамп нанял ее бывшего президента Джима Мерфи на должность своего национального политического директора.

С момента своего основания в 1996 году DCI Group также работала от имени военной хунты в Мьянме, интересов Азербайджана в США, а также в различных отраслях промышленности – табачной, телекоммуникационной, хедж-фондах и энергетических компаниях.

Среди других клиентов DCI Group была компания SCM Consulting Limited Рината Ахметова.

Ранее СМИ сообщали, что ЕС может ударить по Кремниевой долине ответными мерами из-за механизма, который в Брюсселе некоторые называют "базукой".

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