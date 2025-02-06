Гренландия запретила иностранным донорам жертвовать деньги на политические партии

Парламент Гренландии принял законопроект, который запрещает политическим партиям получать взносы "от иностранных или анонимных доноров".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Законопроект направлен на защиту "политической целостности Гренландии" и "должен рассматриваться в свете геополитических интересов Гренландии и текущей ситуации, когда представители союзной великой державы выразили заинтересованность в захвате и контроле над Гренландией", говорится в документе.

Старший юрист парламента Гренландии Кент Фридберг сообщил агентству, что он не знает, делали ли иностранные доноры взносы в политические партии Гренландии, и что идея законопроекта была "в основном превентивной мерой".

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Новая мера также запрещает любой партии получать внутренние частные взносы, превышающие 200 тысяч датских крон (около 27 700 долларов США) в целом, или 20 тысяч крон (около 2 770 долларов США) от одного жертвователя.

Перед вступлением в должность президента США на второй срок 20 января Дональд Трамп заявил, что не исключает применения военной силы для захвата контроля над Гренландией, называя это жизненно важным для национальной безопасности США.

Его старший сын, Дональд Трамп-младший, посетил Гренландию в прошлом месяце и заявил гражданам, что "мы будем относиться к вам хорошо".

Государственный секретарь США Марко Рубио настаивает, что планы Трампа – не шутка.

Премьер Дании Метте Фредериксен 3 февраля перед саммитом лидеров ЕС повторила позицию Копенгагена о том, что Гренландия "не продается".

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