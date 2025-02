Еврокомиссар раскритиковала власти Грузии за новые недемократические инициативы

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос раскритиковала грузинские власти за законодательные инициативы, которые, по ее словам, еще больше подорвут права граждан.

Об этом Кос написала 6 февраля в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Представительница Еврокомиссии отметила, что последние события в Грузии вызывают тревогу.

"Законодательные поправки, предложенные "Грузинской мечтой", еще больше подорвут права граждан на свободу выражения взглядов и собраний", – констатировала она.

Кос отметила, что комиссия призывает грузинские власти изменить курс и вернуться на путь Грузии в ЕС, уважая волю граждан Грузии.

