Еврокомиссар раскритиковала власти Грузии за новые недемократические инициативы

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос раскритиковала грузинские власти за законодательные инициативы, которые, по ее словам, еще больше подорвут права граждан.

Об этом Кос написала 6 февраля в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Представительница Еврокомиссии отметила, что последние события в Грузии вызывают тревогу.

"Законодательные поправки, предложенные "Грузинской мечтой", еще больше подорвут права граждан на свободу выражения взглядов и собраний", – констатировала она.

Реклама:

Кос отметила, что комиссия призывает грузинские власти изменить курс и вернуться на путь Грузии в ЕС, уважая волю граждан Грузии.

Latest developments in #Georgia are alarming.



The legal amendments proposed by the Georgian Dream will further undermine citizens’ rights to freedom of expression and assembly.



We call on Georgian authorities to reverse course and return to Georgia’s #EU path, respecting the… – Marta Kos (@MartaKosEU) February 6, 2025

Партия "Грузинская мечта", как сообщает издание SOVA, ужесточает санкции за административные и уголовные правонарушения. Согласно планам, будет увеличен срок административного задержания до 60 суток и будет запрещено проведение митингов в закрытых помещениях.

Публичные призывы к насилию, которые ранее считались административным правонарушением, теперь будут наказываться лишением свободы сроком до трех лет вместо штрафов.

Вносят поправки и в Уголовный кодекс – ужесточается наказание за посягательство на здоровье сотрудника полиции. Лицо, совершившее нападение на политического деятеля, государственного служащего или угрожавшее насилием, будут наказывать согласно уголовному законодательству.

Кроме того, вслед за российским аналогом закона об "иноагентах", "Грузинская мечта" решила принять новый закон о медиа. Парламентский лидер партии Мамука Мдинарадзе заявил, что в парламенте Грузии будет инициирован "Закон о СМИ". Депутат подчеркнул, что новый закон будет принят "согласно британской модели". В новом законе будут установлены "стандарты объективности СМИ".

Напомним, в декабре "Грузинская мечта" также приняла ряд репрессивных законов. В частности, тогда участникам протестов запретили закрывать лица, использовать лазеры и пиротехнику; усилили штрафы за перекрытие дорог и граффити, добавили основания для ареста во время акций протеста.