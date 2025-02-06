В Нидерландах выявили контакты с разведкой РФ задержанного работника компании-производителя чипов

Бывший сотрудник производителя станков для изготовления микросхем ASML и производителя чипов NXP, который уже несколько месяцев находится под стражей по подозрению в краже коммерческой тайны, контактировал с российской Службой внешней разведки (СВР).

Об этом говорится в официальном сообщении Генеральной службы разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) в прокуратуру, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Суд в Роттердаме обсудил это сообщение сегодня во время формального слушания по делу против бывшего сотрудника. По данным прокуратуры, сообщение было получено 23 декабря. AIVD пишет, что между мужчиной в Нидерландах и сотрудником СВР был контакт.

По данным AIVD, СВР занимается, среди прочего, получением "разведывательной информации о науке и технологиях".

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В начале декабря Nieuwsuur сообщил, что в Нидерландах арестовали российского инженера, который работал, в частности, в ASML и NXP. Он якобы годами похищал секреты компании и делился ими с российским контактом. Это были инструкции и другие цифровые документы.

По данным прокуратуры, документы, а также технологические знания мужчины были предназначены для создания завода по производству микросхем в России. Кроме кражи коммерческой тайны, его также обвиняют в нарушении санкций.

Несмотря на то, что мужчина является лишь подозреваемым, министр по вопросам убежища и миграции Маржолейн Фабер наложила на него запрет на въезд сроком на 20 лет. Такое случается только с людьми, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Во время сегодняшнего слушания прокуратура предоставила больше информации о том, как подозреваемый отправлял информацию в Россию. Исследование жесткого диска показало, что он хранил техническую информацию об изготовлении компьютерных чипов в специальных папках. Для этого использовалось специальное имя пользователя "Focus". Информация передавалась другому лицу через Google Диск.

По данным прокуратуры, это лицо находится в России и, "насколько известно", работает в Российском инновационном инжиниринговом центре. Через эту организацию финансируются проекты, направленные на получение технологий из-за рубежа или на замену их российскими.

Клиентами компании являются крупные российские компании, в том числе производитель вооружений "Ростех" и нефтяные компании "Газпром" и "Роснефть".

В выступлении перед сотрудниками СВР в июне 2022 года, через три месяца после вторжения в Украину, глава Кремля Владимир Путин назвал содействие промышленному и технологическому развитию России одним из приоритетов спецслужбы, особенно на фоне западных санкций.

Это не первый случай разоблачения россиян, работающих на СВР в Нидерландах. В 2020 году AIVD обнаружила, что на эту службу работали двое дипломатов. Они охотились за чувствительной информацией голландских высокотехнологичных компаний и учреждений.

В 2022 году исследования NOS и Nieuwsuur показали, что некоторые из семнадцати высланных российских разведчиков также работали на СВР. Исследование показало, что эти офицеры, среди прочего, собирали информацию о компьютерных чипах.

Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности Нидерландов (NCTV) Питер-Яп Алберсберг в октябре прошлого года заявил, что Россия и Китай усиливают кибератаки на государство и его союзников.

В Финляндии ранее также заявили о многочисленных случаях саботажа, кибератак и дестабилизации, а также возложили ответственность на Россию за ведение операций влияния против страны.