Ексречника президента Польщі затримали антикорупційні органи

Сьогодні вранці агенти Центрального антикорупційного бюро Польщі (CBA) затримали Блажея Спихальського, колишнього прессекретаря президента Анджея Дуди.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Затримання Блажея Спихальського пов'язане з розслідуванням антикорупційного бюро щодо зловживань у Collegium Humanum.

"Сьогодні вранці за дорученням Сілезького регіонального відділу боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури в Катовіце агенти CBA затримали Блажея С., колишнього прессекретаря президента Республіки Польща, державного секретаря в Канцелярії президента Республіки Польща.

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Після завершення процесуальних дій чоловіка буде перевезено до місцевого відділу Національної прокуратури в Катовіце", – повідомив Яцек Добжинський, речник глави Міністерства внутрішніх справ і адміністрації.

Прокурор висуне затриманому звинувачення і допитає його як підозрюваного, повідомила Національна прокуратура.

Колишній прессекретар президента Дуди отримав ступінь MBA в Collegium Humanum. Наразі немає офіційної інформації про звинувачення, які будуть висунуті колишньому посадовцю.Однак, як вдалося з'ясувати кореспонденту RMF FM, звинувачень буде кілька.

Водночас, як з'ясували журналісти, немає жодних ознак того, що після допиту прокуратура звернеться до суду з проханням заарештувати Блажея Спихальського, тому, швидше за все, він буде звільнений і, як очікується, відповідатиме на суді на свободі.

Справа Collegium Humanum стосується порушень у недержавному університеті. Наразі у цій справі затримано 28 осіб, яким висунуто загалом 150 звинувачень, нагадав речник глави Міністерства внутрішніх справ і адміністрації.

У цій справі торік співробітники Центрального антикорупційного бюро Польщі затримали трьох викладачок одного з університетів Одеси, які за хабар хотіли отримати фальшиві документи про закінчення навчання для понад 60 студентів варшавського Collegium Humanum. Також у цій справі затримували мера Вроцлава.

Приватний університет був заснований у 2018 році у Варшаві. Він пропонував термінові курси, на яких можна було отримати диплом MBA. Такі дипломи дозволяють, серед іншого, претендувати на посади в наглядових радах державних компаній.