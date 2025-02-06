Экс-чиновника президента Польши задержали антикоррупционные органы

Сегодня утром агенты Центрального антикоррупционного бюро Польши (CBA) задержали Блажея Спихальского, бывшего пресс-секретаря президента Анджея Дуды.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Задержание Блажея Спихальского связано с расследованием антикоррупционного бюро относительно злоупотреблений в Collegium Humanum.

"Сегодня утром по поручению Силезского регионального отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Катовице агенты CBA задержали Блажея С., бывшего пресс-секретаря президента Республики Польша, государственного секретаря в Канцелярии президента Республики Польша.

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После завершения процессуальных действий мужчина будет перевезен в местный отдел Национальной прокуратуры в Катовице", – сообщил Яцек Добжинский, представитель главы Министерства внутренних дел и администрации.

Прокурор предъявит задержанному обвинения и допросит его в качестве подозреваемого, сообщила Национальная прокуратура.

Бывший пресс-секретарь президента Дуды получил степень MBA в Collegium Humanum. Пока нет официальной информации об обвинениях, которые будут выдвинуты бывшему чиновнику, однако, как удалось выяснить корреспонденту RMF FM, обвинений будет несколько.

В то же время, как выяснили журналисты, нет никаких признаков того, что после допроса прокуратура обратится в суд с просьбой арестовать Блажея Спихальского, поэтому, скорее всего, он будет освобожден и, как ожидается, будет отвечать на суде, находясь на свободе.

Дело Collegium Humanum касается нарушений в негосударственном университете. Сейчас по этому делу задержаны 28 человек, которым предъявлено всего 150 обвинений, напомнил представитель главы Министерства внутренних дел и администрации.

По этому делу в прошлом году сотрудники Центрального антикоррупционного бюро Польши задержали трех преподавательниц одного из университетов Одессы, которые за взятку хотели получить фальшивые документы об окончании обучения для более 60 студентов варшавского Collegium Humanum. Также по этому делу задерживали мэра Вроцлава.

Частный университет был основан в 2018 году в Варшаве. Он предлагал срочные курсы, на которых можно было получить диплом MBA. Такие дипломы позволяют, среди прочего, претендовать на должности в наблюдательных советах государственных компаний.