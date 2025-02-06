Фон дер Ляєн у неділю їде у Литву, яка відключається від російської енергосистеми

Президентка Європейьскої Комісії Урсула фон дер Ляєн у неділю, 9 січня, відвідає Литву, де відбудуться урочисті заходи з приводу приєднання енергетичних систем держав Балтії до єдиної енергосистеми Європейського Союзу, що означає повне їх від’єднання від енергосистеми Росії.

Про це на прес-брифінгу у Брюсселі 6 лютого повідомив речник Єврокомісії Стефан де Кеерсмахер, передає кореспондент "Європейської правди".

Фон дер Ляєн буде присутньою у Вільнюсі на церемонії від’єднання балтійських енергетичних систем від російської та їх синхронізації з єдиною європейською енергосистемою, розповів речник.

"У неділю президент фон дер Ляєн вирушить до Вільнюса, Литва, щоб виступити з промовою на церемонії відкриття синхронізації балтійських газопроводів", – повідомив де Кеерсмахер.

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Він додав, що у Литві президентка Єврокомісії також зустрінеться з президентом Литви Гітанасом Науседою, президентом Польщі Анджеєм Дудою, президентом Естонії Аларом Карісом та президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

Як повідомлялося, у Литві готові до можливого саботажу під час відключення від енергосистеми РФ. Також до провокацій, інспірованих Кремлем, готові в Естонії та у Латвії.

Нагадаємо, ще у липні 2024 року міністри енергетики Естонії, Латвії та Литви підтвердили наміри синхронізуватись із континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E та від’єднатись від російської в лютому 2025.

Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю досьогодні працюють у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.