Фон дер Ляйен в воскресенье едет в Литву, которая отключается от российской энергосистемы

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье, 9 января, посетит Литву, где состоятся торжественные мероприятия по поводу присоединения энергетических систем государств Балтии к единой энергосистеме Европейского Союза, что означает полное их отсоединение от энергосистемы России.

Об этом на пресс-брифинге в Брюсселе 6 февраля сообщил представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмахер, передает корреспондент "Европейской правды".

Фон дер Ляйен будет присутствовать в Вильнюсе на церемонии отсоединения балтийских энергетических систем от российской и их синхронизации с единой европейской энергосистемой, рассказал спикер.

"В воскресенье президент фон дер Ляйен отправится в Вильнюс, Литва, чтобы выступить с речью на церемонии открытия синхронизации балтийских газопроводов", – сообщил де Кеерсмахер.

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Он добавил, что в Литве президент Еврокомиссии также встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Эстонии Аларом Карисом и президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Как сообщалось, в Литве готовы к возможному саботажу во время отключения от энергосистемы РФ. Также к провокациям, инспирированных Кремлем, готовы в Эстонии и в Латвии.

Напомним, еще в июле 2024 года министры энергетики Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили намерения синхронизироваться с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E и отсоединиться от российской в феврале 2025 года.

Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью до сих пор работают в общей системе электроснабжения, которой централизованно управляют из Москвы. В то же время в мае 2022 года страны Балтии полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.