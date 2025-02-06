Серед 11 загиблих у стрілянині у шведській школі є іноземці

Поліція Швеції визнала, що серед 11 загиблих внаслідок стрілянини у школі в місті Еребру є іноземні громадяни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

За словами голови слідчої групи, яка розслідує стрілянину в Еребру, Анни Бергквіст, серед загиблих були люди "різних національностей, різної статі і різного віку".

Відповідаючи на запитання журналістів, чи є якісь докази расистських мотивів нападу, Бергквіст сказала: "Ми розглядаємо всі ці версії".

Реклама:

Посольство Сирії у Швеції вже підтвердило, що її громадяни загинули у стрілянині, висловивши "своє рішуче засудження злочинного інциденту".

До цього часу шведська поліція не повідомляла деталей про жертв і нападника, окрім того, що він, як вважається, діяв сам.

Нагадаємо, у вівторок у шведському Еребру сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 11 людей і багато отримали поранення.

Поліція поки не встановила ідеологічних мотивів у діях нападника, який також загинув.

За даними ЗМІ, стрілянину скоїв 35-річний Рікард Андерссон – колишній учень школи, який жив у цьому районі і протягом останніх десяти років був безробітним.

Поліція повідомила, що підозрюваний мав дозвіл на кілька гвинтівок, які знайшли на місці стрілянини.