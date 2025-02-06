Среди 11 погибших в стрельбе в шведской школе есть иностранцы

Полиция Швеции признала, что среди 11 погибших в результате стрельбы в школе в городе Эребру есть иностранные граждане.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

По словам главы следственной группы, которая расследует стрельбу в Эребру, Анны Бергквист, среди погибших были люди "разных национальностей, разного пола и разного возраста".

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли какие-то доказательства расистских мотивов нападения, Бергквист сказала: "Мы рассматриваем все эти версии".

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Посольство Сирии в Швеции уже подтвердило, что ее граждане погибли в стрельбе, выразив "свое решительное осуждение преступного инцидента".

До сих пор шведская полиция не сообщала деталей о жертвах и нападавшем, кроме того, что он, как считается, действовал сам.

Напомним, во вторник в шведском Эребре произошла стрельба, в результате которой погибли 11 человек и многие получили ранения.

Полиция пока не установила идеологических мотивов в действиях нападавшего, который также погиб.

По данным СМИ, стрельбу совершил 35-летний Рикард Андерссон – бывший ученик школы, который жил в этом районе и в течение последних десяти лет был безработным.

Полиция сообщила, что подозреваемый имел разрешение на несколько винтовок, которые нашли на месте стрельбы.