Среди 11 погибших в стрельбе в шведской школе есть иностранцы
Полиция Швеции признала, что среди 11 погибших в результате стрельбы в школе в городе Эребру есть иностранные граждане.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.
По словам главы следственной группы, которая расследует стрельбу в Эребру, Анны Бергквист, среди погибших были люди "разных национальностей, разного пола и разного возраста".
Отвечая на вопрос журналистов, есть ли какие-то доказательства расистских мотивов нападения, Бергквист сказала: "Мы рассматриваем все эти версии".
Посольство Сирии в Швеции уже подтвердило, что ее граждане погибли в стрельбе, выразив "свое решительное осуждение преступного инцидента".
До сих пор шведская полиция не сообщала деталей о жертвах и нападавшем, кроме того, что он, как считается, действовал сам.
Напомним, во вторник в шведском Эребре произошла стрельба, в результате которой погибли 11 человек и многие получили ранения.
Полиция пока не установила идеологических мотивов в действиях нападавшего, который также погиб.
По данным СМИ, стрельбу совершил 35-летний Рикард Андерссон – бывший ученик школы, который жил в этом районе и в течение последних десяти лет был безработным.
Полиция сообщила, что подозреваемый имел разрешение на несколько винтовок, которые нашли на месте стрельбы.