У Хорватії затримали ексмера, який накупив 1,5 тонни ковбаси за бюджетні кошти

Колишнього мера хорватського міста Жупаня Давор Мілічевича затримали за підозрою в привласненні бюджетних коштів для купівлі ковбас.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telegram.

За інформацією слідства, Мілічевич протягом свого перебування на посаді мера Жупані витрачав до 600 тисяч кун на рік на купівлю ковбаси, зокрема кулену – традиційної для хорватської Славонії ковбаси з рубленої свинини зі спеціями.

Усього політик нібито придбав до 1,5 тонни ковбаси, яку потім пропонували як "подарунки" різним міністерствам і урядовим установам.

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Мер Жупені нібито був у змові з директором місцевого м'ясокомбінату Mesnica As Іллем Єловичем і, за чутками, навіть мав частку в підприємстві. Крім того, на мʼясокомбінаті працювали рідний брат і дочка Мілічевича.

Як виявив Telegram, виборчий штаб партії Мілічевича HDZ у Жупені за часів його мерства під час усіх виборів – місцевих, парламентських і президентських – розташовувався в приміщенні м'ясної крамниці Mesnica As.

Давор Мілічевич став мером Жупані у 2009 році і обіймав цю посаду до місцевих виборів 2021 року.

Розслідування справи ведуть поліція Хорватії та Національне бюро по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією (USKOK).

У 2022 році повідомлялось, що через особливості роботи парламенту Норвегії депутати були змушені повернути ковбасу, яку їм подарувало піар-агентство Kruse Larsen з нагоди різдвяних свят.

Того ж року німецький м’ясник Вальтер Адам з містечка Герксгайм відправив тодішньому послу України Андрію Мельнику печінкову ковбасу після історії про "ображену ліверну ковбасу" і канцлера Олафа Шольца.