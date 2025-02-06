В Хорватии задержали экс-мэра, который накупил 1,5 тонны колбасы за бюджетные деньги

Бывшего мэра хорватского города Жупаня Давор Миличевича задержали по подозрению в присвоении бюджетных средств для покупки колбас.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telegram.

По информации следствия, Миличевич в течение своего пребывания на посту мэра Жупани тратил до 600 тысяч кун в год на покупку колбасы, в частности кулену – традиционной для хорватской Славонии колбасы из рубленой свинины со специями.

Всего политик якобы приобрел до 1,5 тонны колбасы, которую затем предлагали в качестве "подарков" различным министерствам и правительственным учреждениям.

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Мэр Жупени якобы был в сговоре с директором местного мясокомбината Mesnica As Ильем Еловичем и, по слухам, даже имел долю в предприятии. Кроме того, на мясокомбинате работали родной брат и дочь Миличевича.

Как обнаружил Telegram, избирательный штаб партии Миличевича HDZ в Жупене во времена его мэрства во время всех выборов – местных, парламентских и президентских – располагался в помещении мясного магазина Mesnica As.

Давор Миличевич стал мэром Жупани в 2009 году и занимал эту должность до местных выборов 2021 года.

Расследование дела ведут полиция Хорватии и Национальное бюро по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (USKOK).

В 2022 году сообщалось, что из-за особенностей работы парламента Норвегии депутаты были вынуждены вернуть колбасу, которую им подарило пиар-агентство Kruse Larsen по случаю рождественских праздников.

В том же году немецкий мясник Вальтер Адам из городка Герксгайм отправил тогдашнему послу Украины Андрею Мельнику печеночную колбасу после истории об "оскорбленной ливерной колбасе" и канцлере Олафе Шольце.