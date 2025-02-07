ФБР США розкрило Мін’юсту імена співробітників, дотичних до розслідування про штурм Капітолію

Федеральне бюро розслідування США передало Міністерству юстиції адміністрації Трампа імена співробітників, що брали участь у розслідуванні щодо подій під Капітолієм 6 січня 2021 року, коли прихильники Трампа увірвались до будівлі.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

ФБР передало Мін’юсту США імена співробітників, які працювали над справами, пов’язаними зі штурмом Капітолію 6 січня, після тривалої суперечки у спробі захистити своїх співробітників і надати лише обмежену інформацію – про обіймані ними посади і конкретну роль, але без імен.

Імена надали через спеціальну систему, що має захистити їх від публічної ідентифікації.

Реклама:

"Зараз ми не маємо інформації, яка вказувала б на те, що Міністерство юстиції має намір поширювати ці списки публічно, оскільки вони повною мірою усвідомлюють пов’язані з цим ризики", – повідомив співробітникам виконавчий директор Браян Дріскол.

У внутрішніх записка виконуючий обов’язки заступника генпрокурора Еміль Бові заявив, що інформація збирається не з метою "помсти" проти агентів та що турбуватися з приводу його запиту мають "лише особи, які діяли з корупційними чи упередженими намірами".

Декілька співробітників ФБР та профспілка відомства подали позов з вимогою гарантувати, що їхні імена не стануть відомими за межами стін Мін’юсту з міркувань особистої безпеки.

У перший день свого президентства Трамп помилував майже всіх 1500 осіб, звинувачених у зв'язку з нападом на Капітолій 6 січня 2021 року.

Наступного дня понад 200 причетних до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року було випущено з виправних установ після помилування – таке рішення розкритикували правоохоронці.