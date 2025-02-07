ФБР раскрыло Минюсту имена сотрудников, причастных к расследованию о штурме Капитолия

Федеральное бюро расследования США передало Министерству юстиции администрации Дональда Трампа имена сотрудников, участвовавших в расследовании событий под Капитолием 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа ворвались в здание.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

ФБР передало Минюсту США имена сотрудников, которые работали над делами, связанными со штурмом Капитолия 6 января, после длительного спора в попытке защитить своих сотрудников и предоставить лишь ограниченную информацию – о занимаемых ими должностях и конкретной роли, но без имен.

Имена предоставили через специальную систему, которая должна защитить их от публичной идентификации.

Реклама:

"Сейчас мы не располагаем информацией, которая указывала бы на то, что Министерство юстиции намерено распространять эти списки публично, поскольку они в полной мере осознают связанные с этим риски", – сообщил сотрудникам исполнительный директор Брайан Дрискол.

Во внутренних записках исполняющий обязанности заместителя генпрокурора Эмиль Бови заявил, что информация собирается не с целью "мести" против агентов и что беспокоиться по поводу его запроса должны "только лица, которые действовали с коррупционными или предвзятыми намерениями".

Несколько сотрудников ФБР и профсоюз ведомства подали иск с требованием гарантировать, что их имена не станут известными за пределами стен Минюста из соображений личной безопасности.

В первый день своего президентства Трамп помиловал почти всех 1500 человек, обвиняемых в связи с нападением на Капитолий 6 января 2021 года.

На следующий день более 200 причастных к нападению на Капитолий США 6 января 2021 года были выпущены из исправительных учреждений после помилования.