ФБР раскрыло Минюсту имена сотрудников, причастных к расследованию о штурме Капитолия
Федеральное бюро расследования США передало Министерству юстиции администрации Дональда Трампа имена сотрудников, участвовавших в расследовании событий под Капитолием 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа ворвались в здание.
Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".
ФБР передало Минюсту США имена сотрудников, которые работали над делами, связанными со штурмом Капитолия 6 января, после длительного спора в попытке защитить своих сотрудников и предоставить лишь ограниченную информацию – о занимаемых ими должностях и конкретной роли, но без имен.
Имена предоставили через специальную систему, которая должна защитить их от публичной идентификации.
"Сейчас мы не располагаем информацией, которая указывала бы на то, что Министерство юстиции намерено распространять эти списки публично, поскольку они в полной мере осознают связанные с этим риски", – сообщил сотрудникам исполнительный директор Брайан Дрискол.
Во внутренних записках исполняющий обязанности заместителя генпрокурора Эмиль Бови заявил, что информация собирается не с целью "мести" против агентов и что беспокоиться по поводу его запроса должны "только лица, которые действовали с коррупционными или предвзятыми намерениями".
Несколько сотрудников ФБР и профсоюз ведомства подали иск с требованием гарантировать, что их имена не станут известными за пределами стен Минюста из соображений личной безопасности.
В первый день своего президентства Трамп помиловал почти всех 1500 человек, обвиняемых в связи с нападением на Капитолий 6 января 2021 года.
На следующий день более 200 причастных к нападению на Капитолий США 6 января 2021 года были выпущены из исправительных учреждений после помилования.