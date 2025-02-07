Коалиционные переговоры в Австрии продолжатся, несмотря на спор о портфелях

Ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ) и консервативная Австрийская народная партия (ÖVP) не стали прекращать коалиционные переговоры, несмотря на то, что не могут решить спор о распределении министерских портфелей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило австрийское издание Die Presse.

На этой неделе коалиционные переговоры в Австрии зашли в тупик – между двумя партиями остаются значительные разногласия. В частности, относительно распределения министерских должностей.

И FPÖ, и ÖVP претендуют на влиятельные портфели министерств внутренних дел и финансов. По данным источников, предложение, которое во вторник представил лидер ультраправой FPÖ по распределению министерств, неприемлемо для Народной партии. Переговоры решили прекратить.

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Однако в четверг Кикль встретился с федеральным президентом Александром ван дер Белленом и имел телефонный разговор с лидером ÖVP Кристианом Штокером. Вскоре после разговора Штокер подтвердил, что переговоры продолжатся на этой неделе.

Пока остается неизвестным, как будет выглядеть решение спора о распределении портфелей. В кругах ÖVP существуют разные мнения относительно того, насколько сильно они должны настаивать на Министерстве внутренних дел. Часть партийцев настаивают, что партия не должна отказываться от министерства ни при каких условиях.

В четверг исполнилось 130 дней со дня выборов в Национальный совет Австрии. Это самый длинный период, в течение которого страна остается без правительства.

Частично это связано с провалом переговоров между тремя партиями ÖVP, SPÖ и Neos, что привело к началу переговоров между ультраправыми и консерваторами.

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