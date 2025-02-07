На грецькому острові Санторіні за два тижні зафіксували понад 6000 підземних поштовхів

За два тижні, відколи почалась посилена сейсмічна активність в районі грецького острова Санторіні, там зафіксували вже понад 6 тисяч землетрусів, а з мінімальними поштовхами – понад 7700.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

З 26 січня до 4 лютого у районі островів Санторіні й Аморгос у Критському морі зафіксували понад 6 тисяч підземних поштовхів магнітудою більше 1, а з дрібнішими – понад 7700.

Протягом ночі район продовжувало "трусити". Близько 05:35 південніше Аморгоса зафіксували землетрус магнітудою 4,3, а після того – ще три магнітудою понад 4.

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"За усією енергією, що вивільнилася, це як магнітуда 6 за шкалою Ріхтера… Ми входимо у період стабілізації, за яким може піти спадання", – коментує директор Інституту геодинаміки Василіс Карастатіс.

На додачу вранці землетрус магнітудою близько 4 зафіксували в іншій частині Греції – в районі міста Патри.

Нагадаємо, на початку тижня мешканці і туристи почали масово їхати з острова через дедалі сильніші підземні поштовхи. На Санторіні закрили школи і розгорнули бригади екстрених служб.

5 лютого Санторіні сколихнув найсильніший на цей час землетрус магнітудою 5,2.