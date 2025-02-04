Сотні людей тікають із Санторіні, де розгорнулась тривожна сейсмічна активність
Сотні людей заповнили порт на острові Санторіні рано вранці у вівторок, щоб сісти на пором і дістатися Афін на тлі серії землетрусів, що продовжили стрясати знаменитий грецький туристичний острів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.
Починаючи з п'ятниці, між вулканічними островами Санторіні та Аморгос в Егейському морі кожні кілька хвилин реєструються сотні підземних поштовхів. Це змусило владу закрити школи на Санторіні та невеликих прилеглих островах Іос, Аморгос і Анафі до п'ятниці.
Підземні поштовхи магнітудою 4,7 були зафіксовані вранці Європейським середземноморським сейсмологічним центром.
"Все закрито. Ніхто не працює. Весь острів спорожнів. Ми поїдемо до Афін, поки не побачимо, як тут розвиватимуться події", – сказав Дорі, 18-річний місцевий житель перед посадкою на пором.
Очікується, що ще більше людей вилетять додатковим рейсом у вівторок.
За оцінками сейсмологів, інтенсивна сейсмічна активність може тривати кілька днів або тижнів, тому людям рекомендували триматися подалі від прибережних районів через ризик зсувів і уникати зборів у приміщеннях. Деякі готелі почали спорожняти свої басейни, оскільки їм сказали, що заповнення водою робить будівлі більш вразливими.
Греція є однією з найбільш сейсмонебезпечних країн Європи, оскільки розташована на межі Африканської та Євразійської тектонічних плит, постійна взаємодія яких призводить до частих землетрусів.
У понеділок на Санторіні закрили школи і розгорнули бригади екстрених служб після сплеску сейсмічної активності.
Відомий грецький сейсмолог Герасімос Пападопулос застерігає, що нинішня серія землетрусів може свідчити про наближення більш масштабної події.
Разом з тим грецький прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав до спокою на тлі сейсмічної активності.