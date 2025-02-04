Сотні людей тікають із Санторіні, де розгорнулась тривожна сейсмічна активність

Сотні людей заповнили порт на острові Санторіні рано вранці у вівторок, щоб сісти на пором і дістатися Афін на тлі серії землетрусів, що продовжили стрясати знаменитий грецький туристичний острів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Починаючи з п'ятниці, між вулканічними островами Санторіні та Аморгос в Егейському морі кожні кілька хвилин реєструються сотні підземних поштовхів. Це змусило владу закрити школи на Санторіні та невеликих прилеглих островах Іос, Аморгос і Анафі до п'ятниці.

Підземні поштовхи магнітудою 4,7 були зафіксовані вранці Європейським середземноморським сейсмологічним центром.

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"Все закрито. Ніхто не працює. Весь острів спорожнів. Ми поїдемо до Афін, поки не побачимо, як тут розвиватимуться події", – сказав Дорі, 18-річний місцевий житель перед посадкою на пором.

Очікується, що ще більше людей вилетять додатковим рейсом у вівторок.

За оцінками сейсмологів, інтенсивна сейсмічна активність може тривати кілька днів або тижнів, тому людям рекомендували триматися подалі від прибережних районів через ризик зсувів і уникати зборів у приміщеннях. Деякі готелі почали спорожняти свої басейни, оскільки їм сказали, що заповнення водою робить будівлі більш вразливими.

Греція є однією з найбільш сейсмонебезпечних країн Європи, оскільки розташована на межі Африканської та Євразійської тектонічних плит, постійна взаємодія яких призводить до частих землетрусів.

У понеділок на Санторіні закрили школи і розгорнули бригади екстрених служб після сплеску сейсмічної активності.

Відомий грецький сейсмолог Герасімос Пападопулос застерігає, що нинішня серія землетрусів може свідчити про наближення більш масштабної події.

Разом з тим грецький прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав до спокою на тлі сейсмічної активності.