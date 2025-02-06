Грецький острів, який кілька днів потерпає від землетрусів, сколихнув поштовх магнітудою понад 5

Ввечері 5 лютого грецький острів Санторіні, який вже кілька днів потерпає від відчутних землетрусів, сколихнув найсильніший на цей час поштовх магнітудою 5,2.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

Близько 21:10 у середу на Санторіні зафіксували найсильніші поштовхи за період, коли почалася серія землетрусів. Магнітуда складала 5,2.

Перед тим у денні години острів "трусило" з магнітудою близько 4 більш як 20 разів, а за лише 20 хвилин після першої години дня сталося вісім землетрусів магнітудою від 4 до 4,8.

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Попередній поштовх магнітудою 5 зафіксували у вівторок 4 лютого.

На пресконференції з профільним міністром і науковцями прем’єр Кіріакос Міцотакіс сказав, що з’явилося "більше підстав для оптимізму, ніж попереднього дня", але чітко спрогнозувати розвиток ситуації неможливо.

Професор геофізики та сейсмології з університету у Салоніках Костас Папазахос розповів, що з дуже високою ймовірністю мешканці острова найближчим часом продовжать відчувати підземні поштовхи, і все ще зберігається ризик сильного землетрусу, проте позитивні сценарії виглядають вже більш ймовірними.

Професорка-вулканолог Параскевія Номіко зі свого боку зазначила, що епіцентри поштовхів зараз розташовані у дещо іншому місці, ніж зона, де зародився сильний землетрус 1956 року з епіцентром біля острова Аморгос. Тоді магнітуда склала 7,7, а на Санторіні – 7,2, острови постраждали від цунамі. Цей землетрус вважають найсильнішим у Греції за XX сторіччя.

Нагадаємо, на початку тижня мешканці і туристи почали масово їхати з острова через постійні підземні поштовхи. На Санторіні закрили школи і розгорнули бригади екстрених служб.