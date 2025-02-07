На греческом острове Санторини за две недели зафиксировали более 6000 подземных толчков

За две недели, с тех пор как началась усиленная сейсмическая активность в районе греческого острова Санторини, там зафиксировали уже более 6 тысяч землетрясений, а с минимальными толчками – более 7700.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

С 26 января по 4 февраля в районе островов Санторини и Аморгос в Критском море зафиксировали более 6 тысяч подземных толчков магнитудой более 1, а с более мелкими – более 7700.

В течение ночи район продолжало трясти. Около 05:35 южнее Аморгоса зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3, а после того – еще три магнитудой более 4.

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"По всей высвободившейся энергии это как магнитуда 6 по шкале Рихтера... Мы входим в период стабилизации, за которым может последовать спад", – комментирует директор Института геодинамики Василис Карастатис.

В дополнение утром землетрясение магнитудой около 4 зафиксировали в другой части Греции – в районе города Патры.

Напомним, в начале недели жители и туристы начали массово уезжать с острова из-за все более сильных подземных толчков. На Санторини закрыли школы и развернули бригады экстренных служб.

5 февраля Санторини всколыхнуло сильнейшее в настоящее время землетрясение магнитудой 5,2.