Президент Литви і скандальний депутат обмінялись випадами в обговоренні витрат на оборону

Президент Литви Гітанас Науседа і лідер правої партії "Зоря Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс, що входить до урядової коаліції, обмінялися випадами на тлі дискусії про необхідність збільшення оборонних витрат.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Жемайтайтіс після рішення Ради національної оборони у січні про виділення на оборону в наступні роки 5-6% ВВП заявив, що не підтримує цього, та почав розповідати, що президент нібито пропонує націоналізувати депозити для покриття цих великих витрат.

Науседа заявив, що Жемайтайтіс такими безвідповідальними маніпуляціями залякує людей.

Реклама:

"Те, що відбувається – це залякування людей. І за таке є загроза кримінальної відповідальності. Якщо ця нісенітниця і її розповсюдження спричинить паніку серед власників депозитів, пана Жемайтайтіса слід судити за такі висловлювання", – відреагував президент.

Ремігіюс Жемайтайтіс побачив у цій реакції президента погрозу політичними репресіями.

Науседа 7 лютого знову повторив, що правоохоронні органи повинні були б дати оцінку шкоді, яку завдає політик своїми словами, та що про націоналізацію депозитів "не було навіть думки".

"Або він (Жемайтайтіс) не розуміє, прощо йде мова, або умисно перекручує сказане. А називати чорне чорним і біле білим – це не політичне переслідування", – наголосив Гітанас Науседа.

Нещодавно президент Литви заявив, що не бачить майбутнього у чинної урядової коаліції через поведінку лідера "Зорі Німану".

Читайте також Литва підіграла роспропаганді: як антиукраїнська заява дала старт політичній кризі