Президент Литвы и скандальный депутат из коалиции обменялись выпадами на тему оборонных расходов

Президент Литвы Гитанас Науседа и лидер правой партии "Заря Немана" Ремигиюс Жемайтайтис, входящий в правительственную коалицию, обменялись выпадами на фоне дискуссии о необходимости увеличения оборонных расходов.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Жемайтайтис после решения Совета национальной обороны в январе о выделении на оборону в последующие годы 5-6% ВВП заявил, что не поддерживает этого, и начал рассказывать, что президент якобы предлагает национализировать депозиты для покрытия этих больших расходов.

Науседа заявил, что Жемайтайтис такими безответственными манипуляциями запугивает людей.

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"То, что происходит – это запугивание людей. И за такое есть угроза уголовной ответственности. Если эта чушь и ее распространение повлечет панику среди владельцев депозитов, господина Жемайтайтиса следует судить за такие высказывания", – отреагировал президент.

Ремигиюс Жемайтайтис увидел в этой реакции президента угрозу политическими репрессиями.

Науседа 7 февраля снова повторил, что правоохранительные органы должны были бы дать оценку вреду, который наносит политик своими словами, и что о национализации депозитов "не было даже мысли".

"Или он (Жемайтайтис) не понимает, о чем идет речь, или умышленно искажает сказанное. А называть черное черным и белое белым – это не политическое преследование", – подчеркнул Гитанас Науседа.

Недавно президент Литвы заявил, что не видит будущего у действующей правительственной коалиции из-за поведения лидера "Зари Немана".

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