Заморозка роботи USAID вплинула на роботу комісій з відбору до суддівського корпусу

Через призупинення роботи USAID в Україні зупинили роботу або зіткнулися із проблемами низка комісій, які займаються відбором до суддівського корпусу.

Про це розповіла віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного" у п’ятницю, що проходить у Києві за сприяння німецького агентства з розвитку GIZ, повідомляє "Європейська правда".

Стефанішина відзначила, що зараз, коли один з ключових донорів – USAID – тимчасово припинив роботу, "тимчасово припинила роботу також і низка комісій, які відбирають представників суддівського корпусу, правоохоронних органів".

"Розірвані, наскільки мені відомо, контракти, і ми маємо знову перезібрати цей пазл. І вже, коли ми говоримо про відповідність Копенгагенським критеріям, думати про той баланс між тим, що міжнародні партнери мають спільну відповідальність за створення структур, і де Україна несе відповідальність за те, що ці структури функціонують", – доодала віцепрем’єрка.

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Відповідаючи згодом на уточнююче запитання "Європейської правди", які саме органи зіткнулись із проблемами, Стефанішина сказала: "Це Етична рада, це Громадська рада міжнародних експертів, це комісія з відбору голови Бюро економічної безпеки, а також не у повному складі (відбувається) робота комісії з відбору суддів Вищого антикорупційного суду".

Разом з тим в уряді очікують, додала Стефанішина, що Європейська комісія разом з країнами G7 найближчими днями озвучать позицію щодо відновлення роботи конкурсних комісій, які відбирають ключових членів судової і антикорупційної вертикалі.

Конференція відбувається за сприяння німецького агентства з розвитку GIZ та проєкту ЄС "Право-Justice". "Європейська правда" є інформаційним партнером заходу.

25 січня 2025 року США заморозили усю невійськову міжнародну допомогу на 90 днів, а робота USAID була фактично зупинена.

Співробітники USAID по всьому світу відправлені в адміністративну відпустку з п'ятниці, 7 лютого. Тим часом виконувачем обовʼязків керівника USAID став державний секретар США Марко Рубіо.

За даними ЗМІ, адміністрація президента Трампа планує скоротити кількість працівників USAID з більш ніж 10 тисяч до приблизно 290.