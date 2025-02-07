Стефанішина прокоментувала ідею про вступ України в ЄС без НАТО за умовами мирної угоди

В українському уряді наполягають, що Україна прагне стати частиною як ЄС, так і НАТО на тлі чуток про те, що нібито мирний план Дональда Трампа пропонує зафіксувати відмову Києва від вступу в Північноатлантичний альянс.

Про це сказала журналістам віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на полях конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного" у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Стефанішину попросили прокоментувати повідомлення ЗМІ, нібито мирний план Дональда Трампа містить пункт про відмову України від вступу в НАТО, а натомість пропонується приєднатись до ЄС до 2030 року.

Віцепрем'єрка відповіла, що не бере участі у процесі переговорів про врегулювання війни та не знає про існування якихось документів або планів

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"Але я точно знаю, що в моїй посаді є слова "європейська" і "євроатлантична" інтеграція, і ці зобов’язання є в Конституції", – сказала вона.

"Треба виходити з сильних позицій не залежно від того, чи є членство у ЄС в якихось мирних планах, чи немає. Членство України в ЄС відбудеться, тому це не є предметом дискусії або предметом переговорів", – наголосила Стефанішина.

Вона також звернула увагу на те, що на саміті НАТО у Вашингтоні всі союзники, включно зі США, Угорщиною і іншими країнами-членами НАТО, підтвердили, що членство України у НАТО – незворотнє.

"Відповідно, це базові точки, від яких ми рухаємося", – сказала віцепрем’єрка.

Раніше президент Володимир Зеленський висловив упевненість, що його американський колега Дональд Трамп може вплинути на те, чи вступить Україна до НАТО.

Водночас сам американський президент говорив, що "може зрозуміти почуття" Росії у звʼязку з тим, що попередня адміністрація США декларувала підтримку членства України в Альянсі.

Конференція 7 лютого відбувається за сприяння німецького агентства з розвитку GIZ та проєкту ЄС "Право-Justice". "Європейська правда" є інформаційним партнером заходу.