Стефанишина прокомментировала идею о вступлении Украины в ЕС без НАТО

В украинском правительстве настаивают, что Украина стремится стать частью как ЕС, так и НАТО на фоне слухов о том, что якобы мирный план Дональда Трампа предлагает зафиксировать отказ Киева от вступления в Североатлантический альянс.

Об этом сказала журналистам вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на полях конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня" в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Стефанишину попросили прокомментировать сообщения СМИ, якобы мирный план Дональда Трампа содержит пункт об отказе Украины от вступления в НАТО, а взамен предлагается присоединиться к ЕС до 2030 года.

Вице-премьер ответила, что не участвует в процессе переговоров об урегулировании войны и не знает о существовании каких-то документов или планов

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"Но я точно знаю, что в моей должности есть слова "европейская" и "евроатлантическая" интеграция, и эти обязательства есть в Конституции", – сказала она.

"Надо исходить из сильных позиций независимо от того, есть ли членство в ЕС в каких-то мирных планах, или нет. Членство Украины в ЕС состоится, поэтому это не является предметом дискуссии или предметом переговоров", – подчеркнула Стефанишина.

Она также обратила внимание на то, что на саммите НАТО в Вашингтоне все союзники, включая США, Венгрию и другие страны-члены НАТО, подтвердили, что членство Украины в НАТО – необратимо.

"Соответственно, это базовые точки, от которых мы движемся", – сказала вице-премьер.

Ранее президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что его американский коллега Дональд Трамп может повлиять на то, вступит ли Украина в НАТО.

В то же время сам американский президент говорил, что "может понять чувства" России в связи с тем, что предыдущая администрация США декларировала поддержку членства Украины в Альянсе.

Конференция 7 февраля проходит при содействии немецкого агентства по развитию GIZ и проекта ЕС "Право-Justice". "Европейская правда" является информационным партнером мероприятия.