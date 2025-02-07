Переважна більшість німців виступає за сонячну та вітрову енергетику

Більшість жителів Німеччини вважають сонячну та вітрову енергетику особливо важливими.

Це показало опитування, проведене наприкінці січня компанією з дослідження ринку Appinio на замовлення енергопостачальника Elevion Green, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Відповідаючи на запитання, які джерела енергії мають вирішальне значення для досягнення енергетичного переходу в країні, 61% з 1000 респондентів назвали сонячну енергію, за нею йдуть вітрова (58%) і гідроелектроенергія (45%).

Серед традиційних джерел енергії найкраще себе зарекомендувала ядерна енергетика – 33%.

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Менше десятої частини учасників назвали нафту або вугілля важливими джерелами енергії.

Виявилися відмінності між статями: 43% респондентів-чоловіків вважають ядерну енергетику особливо важливою, а жінок – лише 23%.

Результати з'явилися під час федеральної виборчої кампанії, в якій цілі партій в енергетичній політиці дуже різняться. Консерватори агітують за "прихильність до ядерної енергетики" і розглядають можливість реактивації виведених з експлуатації атомних електростанцій. СДПН і Зелені це відкидають. "Альтернатива для Німеччини" хоче зупинити розширення вітроенергетики в Німеччині.

41 відсоток учасників опитування підтримують законодавчу вимогу до компаній встановлювати сонячні панелі на нових будівлях, як того вимагала Ліва партія під час виборчої кампанії. Ще 29 відсотків виступають за це за умови, що держава буде субсидувати встановлення. 23 відсотки відкидають вимогу щодо встановлення сонячних панелей на нових будівлях компаній.

Однак лише 21% респондентів підтримують ідею, що компанії повинні бути законодавчо зобов'язані встановлювати сонячні панелі на існуючих об'єктах, а ще 37% підтримують ідею державного фінансування.

У Німеччині вважають, що країна має залишатися на шляху "зеленої" енергетики, попри дії президента США Дональда Трампа.

У 2020 році в Німеччині частка "зеленої" енергії серед спожитої за півріччя вперше перевищила 50%.

А частка відновлюваних джерел у виробництві електроенергії в Німеччині за 2023-й становила 55%, позначивши перший рік, коли цей показник перевищив 50%.