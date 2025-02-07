Подавляющее большинство немцев выступает за солнечную и ветровую энергетику

Большинство жителей Германии считают солнечную и ветровую энергетику особенно важными.

Это показал опрос, проведенный в конце января компанией по исследованию рынка Appinio по заказу энергопоставщика Elevion Green, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Отвечая на вопрос, какие источники энергии имеют решающее значение для достижения энергетического перехода в стране, 61% из 1000 респондентов назвали солнечную энергию, за ней следуют ветровая (58%) и гидроэлектроэнергия (45%).

Среди традиционных источников энергии лучше всего себя зарекомендовала ядерная энергетика – 33%.

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Менее десятой части участников назвали нефть или уголь важными источниками энергии.

Обнаружились различия между полами: 43% респондентов-мужчин считают ядерную энергетику особенно важной, а женщин – лишь 23%.

Результаты появились во время федеральной избирательной кампании, в которой цели партий в энергетической политике очень разнятся. Консерваторы агитируют за "приверженность ядерной энергетике" и рассматривают возможность реактивации выведенных из эксплуатации атомных электростанций. СДПГ и Зеленые это отвергают. "Альтернатива для Германии" хочет остановить расширение ветроэнергетики в Германии.

41 процент участников опроса поддерживают законодательное требование к компаниям устанавливать солнечные панели на новых зданиях, как того требовала Левая партия во время избирательной кампании. Еще 29 процентов выступают за это при условии, что государство будет субсидировать установку. 23 процента отвергают требование по установке солнечных панелей на новых зданиях компаний.

Однако лишь 21% респондентов поддерживают идею, что компании должны быть законодательно обязаны устанавливать солнечные панели на существующих объектах, а еще 37% поддерживают идею государственного финансирования.

В Германии считают, что страна должна оставаться на пути "зеленой" энергетики, несмотря на действия президента США Дональда Трампа.

В 2020 году в Германии доля "зеленой" энергии среди потребленной за полугодие впервые превысила 50%.

А доля возобновляемых источников в производстве электроэнергии в Германии за 2023-й составила 55%, обозначив первый год, когда этот показатель превысил 50%.