Розвідка Британії каже про сповільнення темпів російського просування у січні

Розвідка Великої Британії відзначила повільніші темпи російського просування територією України у січні в порівнянні з попередніми місяцями.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 7 лютого, передає "Європейська правда".

"У січні 2025 року територіальне просування російських військ в Україні сповільнилося: вони зайняли приблизно 320 кв. км порівняно з приблизно 400 кв. км у грудні 2024 року", – йдеться в огляді.

Зазначається, що Росія взяла під контроль опорний пункт Велика Новосілка, але просування вздовж більшої частини лінії фронту було відносно незначним.

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У британському Міноборони відзначили, що протягом 2024 року російське просування прискорювалося, і в листопаді 2024 року було захоплено понад 700 кв. км, що є одним з найшвидших темпів просування з початкових етапів збройного конфлікту.

Також у британській розвідці зазначили, що у Курській області Росія досягла незначних успіхів у січні 2025 року.

"Підрозділи Північної Кореї, які брали участь у наступальних бойових діях у Курській області, тимчасово відійшли з передових позицій, ймовірно, для відпочинку і переоснащення перед передислокацією.

Майже напевно це пов'язано насамперед з великими втратами, яких вони зазнали під час атак на позиції, утримувані Україною", – йдеться в огляді.

Британська розвідка раніше констатувала, що січень 2025 року став для Росії другим найгіршим місяцем за втратами серед особового складу після грудня, і росіяни очікувано і далі втрачатимуть в середньому понад 1000 осіб на день.

В одному з попередніх оглядів британська розвідка також проаналізувала практику використання Росією "каліч-полків".