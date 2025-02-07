Разведка Британии говорит о замедлении темпов российского продвижения в январе

Разведка Великобритании отметила более медленные темпы российского продвижения по территории Украины в январе по сравнению с предыдущими месяцами.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 7 февраля, передает "Европейская правда".

"В январе 2025 года территориальное продвижение российских войск в Украине замедлилось: они заняли примерно 320 кв. км по сравнению с примерно 400 кв. км в декабре 2024 года", – говорится в обзоре.

Отмечается, что Россия взяла под контроль опорный пункт Великая Новоселка, но продвижение вдоль большей части линии фронта было относительно незначительным.

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В британском Минобороны отметили, что в течение 2024 года российское продвижение ускорялось, и в ноябре 2024 года было захвачено более 700 кв. км, что является одним из самых быстрых темпов продвижения с начальных этапов вооруженного конфликта.

Также в британской разведке отметили, что в Курской области Россия достигла незначительных успехов в январе 2025 года.

"Подразделения Северной Кореи, участвовавшие в наступательных боевых действиях в Курской области, временно отошли с передовых позиций, вероятно, для отдыха и переоснащения перед передислокацией.

Почти наверняка это связано прежде всего с большими потерями, которые они понесли во время атак на позиции, удерживаемые Украиной", – говорится в обзоре.

Британская разведка ранее констатировала, что январь 2025 года стал для России вторым худшим месяцем по потерям среди личного состава после декабря, и россияне ожидаемо и дальше будут терять в среднем более 1000 человек в день.

В одном из предыдущих обзоров британская разведка также проанализировала практику использования Россией "калич-полков".