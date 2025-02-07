ЗМІ: ЄС переглядає фіскальні правила, щоб дозволити більші витрати на оборону

Уряди країн Євросоюзу розглядають ширше визначення того, що таке оборонні інвестиції, щоб дозволити збільшити державні витрати, які не спричинять штрафні санкції за надмірні запозичення відповідно до фіскальних правил ЄС.

Про це повідомляє агенція Reuters, яка ознайомилася з відповідним документом, підготовленим Польщею, передає "Європейська правда".

Лідери урядів ЄС на саміті в понеділок домовилися зробити більше для зміцнення оборони від Росії та інших загроз, збільшивши витрати і заповнивши прогалини у своїх військових можливостях.

У документі, підготовленому Польщею, яка головує в ЄС на ротаційній основі і визначає порядок денний роботи Євросоюзу, стверджується, що нинішнє тлумачення оборонних інвестицій як лише військового обладнання, такого як танки чи літаки, є занадто вузьким.

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"З огляду на виклики безпеці, інтерпретація збільшення оборонних інвестицій має бути ширшою. Вона має включати не лише закупівлю військової техніки, але й капітальну підтримку заводів з виробництва зброї та боєприпасів з метою розбудови оборонного потенціалу", – йдеться в документі.

У документі також згадуються інвестиції в інфраструктуру, яка використовується армією, а також в інфраструктуру, яка використовується як для цивільних, так і для військових цілей, наприклад, будівництво бомбосховищ у житлових будинках або витрати на цивільну оборону, як категорії, які повинні мати право на визначення як оборонні інвестиції.

Це визначення є важливим, оскільки згідно з новими фіскальними і борговими правилами ЄС, які обмежують державний дефіцит до 3% ВВП і борг до 60% ВВП, країна, яка перевищує 3-відсоткову межу дефіциту, не буде піддана дисциплінарним заходам, якщо перевищення пов'язане з витратами на оборону.

Нові правила також встановлюють щорічний шлях зростання чистих видатків для кожного уряду ЄС, який розрахований таким чином, щоб поступово, протягом чотирьох-семи років, знизити державний борг.

Виключення інвестицій в оборону в широкому розумінні з таких розрахунків того, наскільки уряд може щорічно збільшувати чисті видатки, надало б урядам значну додаткову свободу дій.

Посадовці ЄС повідомили, що в дискусії про збільшення оборонних витрат без порушення лімітів Євросоюзу на запозичення також обговорювалася ідея використання "національних застережень", які дозволяють урядам звертатися до Європейської комісії з проханням призупинити дію лімітів на запозичення через серйозний економічний спад або зовнішні чинники, непідконтрольні урядові відповідної країни.

Цей варіант, однак, не був частиною польської пропозиції і був більш суперечливим і користувався меншою підтримкою, повідомили Reuters високопосадовці Єврозони.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в понеділок після зустрічі з лідерами ЄС щодо фінансування оборони, що вона готова використати всю гнучкість бюджетних правил ЄС, які називаються Пактом стабільності і зростання, щоб дозволити значне збільшення оборонних витрат.

В приватному порядку вона також запропонувала задіяти положення про надзвичайний стан, аби дозволити країнам збільшити витрати на оборону.

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас заявив, що Європейський Союз повинен відмовитися від накладання жорстких фіскальних обмежень на оборонні витрати для своїх членів.