Франція відкинула звинувачення Росії у дискримінації через відмову у візах журналістам

У п'ятницю, 7 лютого, Франція відкинула заяви Росії про те, що відмова у видачі віз російським журналістам була заходом у відповідь, після того, як Кремль назвав французьку відмову дискримінаційною.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на слова речника французького Міністерства закордонних справ, пише "Європейська правда".

Як пише агентство, 7 лютого Кремль заявив, що відмова Франції у видачі віз двом журналістам російського видання "Известия" є дискримінацією, а Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Париж у розгортанні "кампанії переслідування російських ЗМІ".

Російське видання заявило, що двом журналістам було відмовлено у видачі віз для відвідування Франції з метою висвітлення цьогорічних урочистостей з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни, і що посольство Франції в Москві повідомило їм, що одна або кілька країн ЄС розглядають їх як загрозу громадському порядку і національній безпеці.

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Після цього Франція відкинула заяви Росії про те, що відмова у видачі віз російським журналістам була заходом у відповідь.

Також речник французького МЗС додав, що країна перегляне ситуацію з акредитацією російських журналістів у Франції після інциденту із кореспондентом газети Le Monde.

Нагадаємо, 6 лютого МЗС Франції висловило обурення рішенням Росії відкликати акредитацію московського кореспондента газети Le Monde Бенжамена Кенеля.

Тоді Париж закликав російську владу переглянути своє рішення, "яке в іншому випадку вимагатиме відповідної реакції"– не уточнивши, про що може йтись.

У березні 2023 року Москва затримала американського журналіста Евана Гершковича, а потім засудила його до 16 років ув'язнення за звинуваченнями у "шпигунстві", які Вашингтон назвав сфабрикованими.

Журналіст The Wall Street Journal був звільнений у серпні 2024 року в межах найбільшого обміну ув'язненими між Сходом і Заходом з часів падіння залізної завіси.