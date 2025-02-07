Франция отвергла обвинения России в дискриминации из-за отказа в визах журналистам

В пятницу, 7 февраля, Франция отвергла заявления России о том, что отказ в выдаче виз российским журналистам был ответной мерой, после того, как Кремль назвал французский отказ дискриминационным.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на слова представителя французского Министерства иностранных дел, пишет "Европейская правда".

Как пишет агентство, 7 февраля Кремль заявил, что отказ Франции в выдаче виз двум журналистам российского издания "Известия" является дискриминацией, а Министерство иностранных дел России обвинило Париж в развертывании "кампании преследования российских СМИ".

Российское издание заявило, что двум журналистам было отказано в выдаче виз для посещения Франции с целью освещения нынешних торжеств по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, и что посольство Франции в Москве сообщило им, что одна или несколько стран ЕС рассматривают их как угрозу общественному порядку и национальной безопасности.

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После этого Франция отвергла заявления России о том, что отказ в выдаче виз российским журналистам был ответной мерой.

Также представитель французского МИД добавил, что страна пересмотрит ситуацию с аккредитацией российских журналистов во Франции после инцидента с корреспондентом газеты Le Monde.

Напомним, 6 февраля МИД Франции выразил возмущение решением России отозвать аккредитацию московского корреспондента газеты Le Monde Бенжамена Кенеля.

Тогда Париж призвал российские власти пересмотреть свое решение, "которое в противном случае потребует соответствующей реакции" – не уточнив, о чем может идти речь.

В марте 2023 года Москва задержала американского журналиста Эвана Гершковича, а затем приговорила его к 16 годам заключения по обвинениям в "шпионаже", которые Вашингтон назвал сфабрикованными.

Журналист The Wall Street Journal был освобожден в августе 2024 года в рамках крупнейшего обмена заключенными между Востоком и Западом со времен падения железного занавеса.