Генсек РЄ сподівається на швидкий прогрес у виплатах компенсацій за агресію РФ

Механізм компенсацій постраждалим від російської агресії, створений на базі Ради Європи, може почати повноцінну роботу у 2025 році.

Про це в інтервʼю редактору "Європейської правди" Сергію Сидоренку сказав генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.

Берсе зазначив, що Рада Європа досягла "значного прогресу" в питанні компенсаційного механізму щодо злочину агресії Росії.

"До кінця цього року ми маємо створити Комісію з розгляду скарг та розпочати обговорення механізму повної компенсації", – анонсував він.

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Після цього, за словами генсека РЄ, "буде потрібен наступний крок: створення повноцінного механізму компенсації".

"Потім буде наступний – дискусія про репарації", – додав Берсе.

Нагадаємо, угоду про Реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії.

Виконавчим директором Реєстру збитків, який базується в Гаазі, було призначено Маркіяна Ключковського.

До Реєстру приєдналися 43 держави та Європейський Союз.

Станом на сьогодні Реєстр отримав орієнтовно 13 тисяч заяв за категорією "пошкодження або знищення житлового нерухомого майна" із загальною сумою заявлених збитків понад 800 мільйонів євро.