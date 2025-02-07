Генсек СЕ надеется на быстрый прогресс в выплатах компенсаций за агрессию РФ

Механизм компенсаций пострадавшим от российской агрессии, созданный на базе Совета Европы, может начать полноценную работу в 2025 году.

Об этом в интервью редактору "Европейской правды" Сергею Сидоренко сказал генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

Берсе отметил, что Совет Европы достиг "значительного прогресса" в вопросе компенсационного механизма по преступлению агрессии России.

"До конца этого года мы должны создать Комиссию по рассмотрению жалоб и начать обсуждение механизма полной компенсации", – анонсировал он.

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После этого, по словам генсека СЕ, "потребуется следующий шаг: создание полноценного механизма компенсации".

"Затем будет следующий – дискуссия о репарациях", – добавил Берсе.

Напомним, соглашение о Реестре убытков от агрессии РФ приняли в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии.

Исполнительным директором Реестра убытков, который базируется в Гааге, был назначен Маркиян Ключковский.

К Реестру присоединились 43 государства и Европейский Союз.

На сегодня Реестр получил ориентировочно 13 тысяч заявлений по категории "повреждение или уничтожение жилого недвижимого имущества" с общей суммой заявленных убытков более 800 млн евро.