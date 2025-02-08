Трамп про план контролю над Газою та переселення палестинців: "Ми не поспішаємо з цим"

Американський президент Дональд Трамп заявив у п'ятницю, 7 лютого, що він не поспішає реалізовувати свій план захоплення і відновлення Гази з одночасним переселенням палестинців до інших країн.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Білому домі, передає Times of Israel, пише "Європейська правда".

Як відомо, після того, як Трамп неодноразово озвучував ідею про те, що Єгипет і Йорданія можуть прийняти частину біженців з Гази, поки сектор відновлюється, – ідею, яку Каїр і Амман відкинули, – на початку тижня він припустив, що "США візьмуть під свій контроль сектор Гази", а мешканців анклаву слід переселити в інші країни.

"Ми не поспішаємо з цим", – сказав Трамп 7 лютого.

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Він зазначив, що це план був "добре сприйнятий".

"По суті, Сполучені Штати розглядатимуть його як операцію з нерухомістю, де ми будемо інвестором у цій частині світу. Нам там ніхто не потрібен. Це (контроль над сектором Гази – ред.) буде передано нам Ізраїлем. Вони дивитимуться на це з погляду безпеки", – проінформував американський президент.

Трамп зауважив, що військова присутність чи щось інше не розглядається.

"Але я думаю, що той факт, що ми там, що ми можемо туди інвестувати, значною мірою сприятиме встановленню миру", – сказав президент США.

Він підкреслив, що Америка лише прагне стабільності на Близькому Сході і не направлятиме своїх військових у Газу.

"Якщо там немає інвестицій, то наші інвестиції принесуть стабільність у регіон, а інші зможуть інвестувати в нього пізніше", – зазначив Трамп.

Молодша міністерка закордонних справ Великої Британії Аннеліза Доддс виступила проти пропозиції Трампа щодо примусового переміщення палестинців із сектору Гази.

А прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала вважає, що встановлення контролю над сектором Гази Сполученими Штатами буде складним кроком для реалізації.