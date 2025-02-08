Трамп о плане контроля над Газой и переселении палестинцев: "Мы не спешим с этим"

Американский президент Дональд Трамп заявил в пятницу, 7 февраля, что он не спешит реализовывать свой план захвата и восстановления Газы с одновременным переселением палестинцев в другие страны.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, передает Times of Israel, пишет "Европейская правда".

Как известно, после того, как Трамп неоднократно озвучивал идею о том, что Египет и Иордания могут принять часть беженцев из Газы, пока сектор восстанавливается, – идею, которую Каир и Амман отвергли, – в начале недели он предположил, что "США возьмут под свой контроль сектор Газы", а жителей анклава следует переселить в другие страны.

"Мы не спешим с этим", – сказал Трамп 7 февраля.

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Он отметил, что это план был "хорошо воспринят".

"По сути, Соединенные Штаты будут рассматривать его как сделку с недвижимостью, где мы будем инвестором в этой части мира. Нам там никто не нужен. Это (контроль над сектором Газы – ред.) будет передано нам Израилем. Они будут смотреть на это с точки зрения безопасности", – проинформировал американский президент.

Трамп отметил, что военное присутствие или что-то другое не рассматривается.

"Но я думаю, что тот факт, что мы там, что мы можем туда инвестировать, в значительной степени будет способствовать установлению мира", – сказал президент США.

Он подчеркнул, что Америка лишь стремится к стабильности на Ближнем Востоке и не будет направлять своих военных в Газу.

"Если там нет инвестиций, то наши инвестиции принесут стабильность в регион, а другие смогут инвестировать в него позже", – отметил Трамп.

Младший министр иностранных дел Великобритании Аннелиза Доддс выступила против предложения Трампа о принудительном перемещении палестинцев из сектора Газа.

А премьер-министр Чехии Петр Фиала считает, что установление контроля над сектором Газы Соединенными Штатами будет сложным шагом для реализации.