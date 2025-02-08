Ердоган закликав до повного зняття санкцій із Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої турецький лідер заявив, що вважає призупинення Європейським Союзом санкцій проти Сирії правильним.

Про це повідомив директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як інформується, під час розмови Ердоган та Макрон обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Францією, регіональні та глобальні питання.

Зокрема під час розмови Ердоган заявив, що призупинення Європейським Союзом санкцій проти Сирії було дуже правильним.

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Він зазначив, що важливо повністю скасувати санкції у новому періоді та запевнив у продовженні підтримки Сирії.

Варто зазначити, що у січні Сполучені Штати послабили санкції проти Сирії на наступні шість місяців, щоб полегшити надання гуманітарної допомоги.

А 27 січня глави Міністерств закордонних справ країн ЄС досягли політичної згоди на послаблення санкцій щодо Сирії після падіння режиму Башара Асада.