У Німеччині провідні партії втрачають підтримку за два тижні до виборів

Три найсильніші партії Німеччини трохи здали позиції в новому опитуванні, проведеному за два тижні до позачергових парламентських виборів 23 лютого.

Про це свідчать дані опитування Insa, проведеного для газети Bild am Sonntag, які наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Правоцентристський блок ХДС/ХСС Фрідріха Мерца, як і раніше, посідає перше місце з 29% підтримки, що на один відсотковий пункт менше, ніж попереднього тижня.

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" і СДПН канцлера Олафа Шольца також втратили по одному пункту і тепер їхня підтримка становить 21% і 16% відповідно.

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"Зелені" під керівництвом міністра економіки Роберта Габека посідають четверте місце з 12%.

Водночас на один відсотковий пункт зросла підтримка лівої партії Linke, що підвищило її надії на повторне проходження до парламенту Німеччини, оскільки опитування показує, що політсила долає 5%-ий бар’єр.

Нагадаємо, 29 січня в Бундестазі була ухвалена пропозиція ХДС/ХСС щодо посилення міграційної політики завдяки голосам ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Голосування стало переломним, оскільки зламало багаторічний консенсус німецьких політичних партій щодо відмови від співпраці з крайніми правими. Воно призвело до масових протестів у Німеччині проти співпраці консерваторів з "АдН".

Деталі читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Альтернатива для канцлера Німеччини.