В Германии ведущие партии теряют поддержку за две недели до выборов

Три сильнейшие партии Германии немного сдали позиции в новом опросе, проведенном за две недели до внеочередных парламентских выборов 23 февраля.

Об этом свидетельствуют данные опроса Insa, проведенного для газеты Bild am Sonntag, которые приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Правоцентристский блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца по-прежнему занимает первое место с 29% поддержки, что на один процентный пункт меньше, чем на предыдущей неделе.

Ультраправая "Альтернатива для Германии" и СДПГ канцлера Олафа Шольца также потеряли по одному пункту и теперь их поддержка составляет 21% и 16% соответственно.

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"Зеленые" под руководством министра экономики Роберта Габека занимают четвертое место с 12%.

В то же время на один процентный пункт выросла поддержка левой партии Linke, что повысило ее надежды на повторное прохождение в парламент Германии, поскольку опрос показывает, что политсила преодолевает 5%-ый барьер.

Напомним, 29 января в Бундестаге было принято предложение ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики благодаря голосам ультраправой "Альтернативы для Германии".

Голосование стало переломным, поскольку сломало многолетний консенсус немецких политических партий относительно отказа от сотрудничества с крайне правыми. Оно привело к массовым протестам в Германии против сотрудничества консерваторов с "АдГ".

Детали читайте в материале "ЕвроПравды": Альтернатива для канцлера Германии.