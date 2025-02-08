У містах Німеччини пройшли багатотисячні акції проти правого екстремізму

Сотні тисяч людей у низці міст Німеччини знову вийшли на вулиці на акцію проти правого екстремізму та на підтримку різноманітності.

Про це повідомляє Tagesschau, інформує "Європейська правда".

Мітинги проти правого екстремізму і проти співпраці з "Альтернативою для Німеччини" знову відбулися в багатьох містах.

У Мюнхені люди протестували під гаслом "Демократія потребує тебе".

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За даними поліції, на акцію зібралося понад 200 тисяч осіб, організатори кажуть про більш ніж 320 тисяч учасників.

Організатори пояснили, що хотіли послати "потужний сигнал на підтримку різноманітності, людської гідності, згуртованості та демократії" напередодні загальних виборів.

Вони попередили, що "ненависть, маргіналізація і праві екстремістські групи стають загрозою для нашої демократії".

Десятки тисяч людей також вийшли на вулиці Ганновера. За даними поліції, у демонстрації взяли участь 24 тисяч осіб.

На мітингу на площі Опернплац виступив міністр оборони Борис Пісторіус.

"Двері для ультраправих мають залишатися зачиненими", – сказав Пісторіус.

Також близько тисячі осіб вийшли на протест у Лейпцигу, на акції у Бремені поліція нарахувала понад 20 тисяч учасників, у Дортмунді зібралося близько 2 900 демонстрантів.

Демонстрації також були оголошені у Вупперталі, Аахені та Дуйсбурзі.

Нагадаємо, 29 січня в Бундестазі була ухвалена пропозиція ХДС/ХСС щодо посилення міграційної політики завдяки голосам ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Голосування стало переломним, оскільки зламало багаторічний консенсус німецьких політичних партій щодо відмови від співпраці з крайніми правими. Воно призвело до масових протестів у Німеччині проти співпраці консерваторів з "АдН".

Деталі читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Альтернатива для канцлера Німеччини.