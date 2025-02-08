В городах Германии прошли многотысячные акции против правого экстремизма

Сотни тысяч людей в ряде городов Германии снова вышли на улицы на акцию против правого экстремизма и в поддержку разнообразия.

Об этом сообщает Tagesschau, информирует "Европейская правда".

Митинги против правого экстремизма и против сотрудничества с "Альтернативой для Германии" снова состоялись во многих городах.

В Мюнхене люди протестовали под лозунгом "Демократия нуждается в тебе".

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По данным полиции, на акцию собралось более 200 тысяч человек, организаторы говорят о более чем 320 тысячах участников.

Организаторы объяснили, что хотели послать "мощный сигнал в поддержку разнообразия, человеческого достоинства, сплоченности и демократии" накануне всеобщих выборов.

Они предупредили, что "ненависть, маргинализация и правые экстремистские группы становятся угрозой для нашей демократии".

Десятки тысяч людей также вышли на улицы Ганновера. По данным полиции, в демонстрации приняли участие 24 тысяч человек.

На митинге на площади Опернплац выступил министр обороны Борис Писториус.

"Двери для ультраправых должны оставаться закрытыми", – сказал Писториус.

Также около тысячи человек вышли на протест в Лейпциге, на акции в Бремене полиция насчитала более 20 тысяч участников, в Дортмунде собралось около 2 900 демонстрантов.

Демонстрации также были объявлены в Вуппертале, Аахене и Дуйсбурге.

Напомним, 29 января в Бундестаге было принято предложение ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики благодаря голосам ультраправой "Альтернативы для Германии".

Голосование стало переломным, поскольку сломало многолетний консенсус немецких политических партий относительно отказа от сотрудничества с крайне правыми. Оно привело к массовым протестам в Германии против сотрудничества консерваторов с "АдГ".

Детали читайте в материале "ЕвроПравды": Альтернатива для канцлера Германии.