В городах Германии прошли многотысячные акции против правого экстремизма
Новости — Суббота, 8 февраля 2025, 19:03 —
Сотни тысяч людей в ряде городов Германии снова вышли на улицы на акцию против правого экстремизма и в поддержку разнообразия.
Об этом сообщает Tagesschau, информирует "Европейская правда".
Митинги против правого экстремизма и против сотрудничества с "Альтернативой для Германии" снова состоялись во многих городах.
В Мюнхене люди протестовали под лозунгом "Демократия нуждается в тебе".
По данным полиции, на акцию собралось более 200 тысяч человек, организаторы говорят о более чем 320 тысячах участников.
Организаторы объяснили, что хотели послать "мощный сигнал в поддержку разнообразия, человеческого достоинства, сплоченности и демократии" накануне всеобщих выборов.
Они предупредили, что "ненависть, маргинализация и правые экстремистские группы становятся угрозой для нашей демократии".
Десятки тысяч людей также вышли на улицы Ганновера. По данным полиции, в демонстрации приняли участие 24 тысяч человек.
На митинге на площади Опернплац выступил министр обороны Борис Писториус.
"Двери для ультраправых должны оставаться закрытыми", – сказал Писториус.
Также около тысячи человек вышли на протест в Лейпциге, на акции в Бремене полиция насчитала более 20 тысяч участников, в Дортмунде собралось около 2 900 демонстрантов.
Демонстрации также были объявлены в Вуппертале, Аахене и Дуйсбурге.
Напомним, 29 января в Бундестаге было принято предложение ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики благодаря голосам ультраправой "Альтернативы для Германии".
Голосование стало переломным, поскольку сломало многолетний консенсус немецких политических партий относительно отказа от сотрудничества с крайне правыми. Оно привело к массовым протестам в Германии против сотрудничества консерваторов с "АдГ".
Детали читайте в материале "ЕвроПравды": Альтернатива для канцлера Германии.