Засуджений експрезидент Франції Саркозі планує скаргу до ЄСПЛ
Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, який почав відбувати покарання з електронним браслетом за вироком у так званій "справі прослушок", планує подати скаргу до Європейського суду з прав людини.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
Саркозі у великій заяві в своєму X (Twitter) підтвердив, що почав відбувати покарання згідно з вироком, та що готує скаргу до ЄСПЛ щодо рішення французького правосуддя.
Après avoir été condamné définitivement par les juridictions françaises dans l’affaire dite des écoutes, la peine prononcée a été mise en application. Il n’y a là ni surprise, ni nouveauté. J’ai volontairement renoncé à certains des aménagements que la loi m’offrait pour ne pas…Реклама:– Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) February 8, 2025
"Я сформував звернення до Європейського суду з прав людини, який визначить, чи був я постраждалим від несправедливості – як я вважаю, і цим визначить усі відповідні наслідки. Скарга буде подана до кінця місяця", – заявив Ніколя Саркозі.
Експрезидент повідомив, що призупиняє публічну діяльність у ролі колишнього президента, та "відмовляється від коментарів у медіа, за винятком цього допису".
Він додав, що при цьому продовжить займатися тією професійною діяльністю, на яку має право за законом.
Саркозі продовжить жити у себе вдома з електронним браслетом і більшу частину дня – з 8 години ранку до 20:00 – має право виходити у справах. У дні, коли йому доведеться відвідувати нові судові засідання, вечірній час для повернення продовжений до 21:30. Щодо Саркозі ще триває процес у справі про підозри у лівійському фінансуванні його передвиборчої кампанії 2007 року.
Колишній президент зможе подати прохання про умовно-дострокове звільнення за певних умов, як це дозволено законом для осіб старше 70 років – стільки Саркозі виповнилося 28 січня.