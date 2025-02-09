Засуджений експрезидент Франції Саркозі планує скаргу до ЄСПЛ

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, який почав відбувати покарання з електронним браслетом за вироком у так званій "справі прослушок", планує подати скаргу до Європейського суду з прав людини.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Саркозі у великій заяві в своєму X (Twitter) підтвердив, що почав відбувати покарання згідно з вироком, та що готує скаргу до ЄСПЛ щодо рішення французького правосуддя.

Après avoir été condamné définitivement par les juridictions françaises dans l’affaire dite des écoutes, la peine prononcée a été mise en application. Il n’y a là ni surprise, ni nouveauté. J’ai volontairement renoncé à certains des aménagements que la loi m’offrait pour ne pas… Реклама: February 8, 2025

"Я сформував звернення до Європейського суду з прав людини, який визначить, чи був я постраждалим від несправедливості – як я вважаю, і цим визначить усі відповідні наслідки. Скарга буде подана до кінця місяця", – заявив Ніколя Саркозі.

Експрезидент повідомив, що призупиняє публічну діяльність у ролі колишнього президента, та "відмовляється від коментарів у медіа, за винятком цього допису".

Він додав, що при цьому продовжить займатися тією професійною діяльністю, на яку має право за законом.

Саркозі продовжить жити у себе вдома з електронним браслетом і більшу частину дня – з 8 години ранку до 20:00 – має право виходити у справах. У дні, коли йому доведеться відвідувати нові судові засідання, вечірній час для повернення продовжений до 21:30. Щодо Саркозі ще триває процес у справі про підозри у лівійському фінансуванні його передвиборчої кампанії 2007 року.

Колишній президент зможе подати прохання про умовно-дострокове звільнення за певних умов, як це дозволено законом для осіб старше 70 років – стільки Саркозі виповнилося 28 січня.







