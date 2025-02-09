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Засуджений експрезидент Франції Саркозі планує скаргу до ЄСПЛ

Новини — Неділя, 9 лютого 2025, 11:40 — Марія Ємець

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, який почав відбувати покарання з електронним браслетом за вироком у так званій "справі прослушок", планує подати скаргу до Європейського суду з прав людини. 

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда". 

Саркозі у великій заяві в своєму X (Twitter) підтвердив, що почав відбувати покарання згідно з вироком, та що готує скаргу до ЄСПЛ щодо рішення французького правосуддя.

"Я сформував звернення до Європейського суду з прав людини, який визначить, чи був я постраждалим від несправедливості – як я вважаю, і цим визначить усі відповідні наслідки. Скарга буде подана до кінця місяця", – заявив Ніколя Саркозі.  

Експрезидент повідомив, що призупиняє публічну діяльність у ролі колишнього президента, та "відмовляється від коментарів у медіа, за винятком цього допису". 

Він додав, що при цьому продовжить займатися тією професійною діяльністю, на яку має право за законом. 

Саркозі продовжить жити у себе вдома з електронним браслетом і більшу частину дня – з 8 години ранку до 20:00 – має право виходити у справах. У дні, коли йому доведеться відвідувати нові судові засідання, вечірній час для повернення продовжений до 21:30. Щодо Саркозі ще триває процес у справі про підозри у лівійському фінансуванні його передвиборчої кампанії 2007 року.

Колишній президент зможе подати прохання про умовно-дострокове звільнення за певних умов, як це дозволено законом для осіб старше 70 років – стільки Саркозі виповнилося 28 січня.




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Франція
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