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Осужденный экс-президент Франции Саркози планирует жалобу в ЕСПЧ

Новости — Воскресенье, 9 февраля 2025, 11:40 — Мария Емец

Бывший президент Франции Николя Саркози, который начал отбывать наказание с электронным браслетом по приговору по так называемому "делу прослушек", планирует подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Саркози в большом заявлении в своем X (Twitter) подтвердил, что начал отбывать наказание согласно приговору, и что готовит жалобу в ЕСПЧ по поводу решения французского правосудия.

"Я сформировал обращение в Европейский суд по правам человека, который определит, был ли я пострадавшим от несправедливости – как я считаю, и этим определит все соответствующие последствия. Жалоба будет подана до конца месяца", – заявил Николя Саркози.

Экс-президент сообщил, что приостанавливает публичную деятельность в роли бывшего президента, и "отказывается от комментариев в медиа, за исключением этого сообщения".

Он добавил, что при этом продолжит заниматься той профессиональной деятельностью, на которую имеет право по закону.

Саркози продолжит жить у себя дома с электронным браслетом и большую часть дня – с 8 часов утра до 20:00 – имеет право выходить по делам. В дни, когда ему придется посещать новые судебные заседания, вечернее время для возвращения продлено до 21:30. В отношении Саркози еще продолжается процесс по делу о подозрениях в ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.

Бывший президент сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении при определенных условиях, как это разрешено законом для лиц старше 70 лет – столько Саркози исполнилось 28 января.

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Франция
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